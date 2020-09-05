Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Кадры из фильма Дэвида Финчера «Мэнк» опубликовал стриминговый сервис Netflix 5 сентября в соцсети Twitter.

На представленных изображениях показана отличительная стилистика фильма. Действующие персонажи находятся в антураже сороковых годов, а само изображение выполнено в черно-белой гамме.

Сюжет новой картины завертится вокруг личности Хермана Манкевича, который являлся соавтором сценария для легендарного фильма режиссера Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Главную роль в грядущей картине исполнит Гэри Олдман.

Напомним, что американский фильм «Гражданин Кейн» увидел свет в 1941 году. Данная лента не только стала классикой мирового кинематографа, но и внесла большой вклад в развитие производства фильмов. В частности, в картине использовались уникальные операторские методы.