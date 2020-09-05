Москва, , 21:17 — REGNUM Прокат культовой антиутопии режиссера Ридли Скота «Бегущий по лезвию» начнется с 8 октября. Об этом сообщила компания «Иноекино» 5 сентября в соцсети «Вконтакте».

»Выпускаем эталонную версию The Final Cut в прокат по всей стране с 8 октября. Сеансы только в оригинале с русскими субтитрами», — говориться в сообщении.

В компании отметили, что показ будет осуществляться в разрешении 4К, а сопровождать картинку будет объемный звук 7.1. Показ планируется провести в кинотеатре «Октябрь».

Напомним, фильм «Бегущий по лезвию» увидел свет в 1982 году. Тогда картина не смогла собрать достойную кассу, но с выходом копий фильма на кассетах произведение приобрело культовый статус.