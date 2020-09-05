Вашингтон, , 18:43 — REGNUM В новой экранизации книг о Джеке Ричере главную роль получил актер Алан Ричсон, 5 сентября сообщает портал INC-News.

В этот раз зритель увидит не полнометражную картину, а сериал. В результате кандидатура Ричсона оказалась логичной, ведь данный актер известен по большей части своим ролями в сериальном формате.

Предыдущим актером, который дважды принял на себя роль Джека Ричера, был Том Круз. Оба фильма с его участием собрали в мировом прокате порядка $400 миллионов.

Съемками нового сериала занимается Amazon Studios. Кроме того, в создании примут участие Skydance Television и Paramount Television Studios.

Как ранее писало ИА REGNUM, 4 сентября отечественный фильм Егора Абраменко «Спутник» занял первое место по рейтингу iTunes в разделе «Хоррор». Продюсер фильма Михаил Врубель заявил, что в связи с успехом картины к создателям обратились иностранные компании с предложением снять ремейк фильма.