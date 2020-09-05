Москва, , 18:36 — REGNUM Планами на счет сериала «Воронины», в котором снимался умерший актер Борис Клюев, поделился генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, 5 сентября сообщает портал «5-tv.ru».

"Что будет дальше с проектом, мы будем решать потом», — заявил Муругов.

По словам гендиректора, коллеги пребывают в состоянии шока после смерти артиста. По мнению Муругова, в первую очередь сейчас необходимо помочь родным и близким Клюева.

«На нем вообще все держалось, это мое мнение», — заключил глава «СТС Медиа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября прошли траурные мероприятия в связи со смертью народного артиста РФ Бориса Клюева. Родные, близкие и коллеги простились с актером в стенах московского Малого театра.