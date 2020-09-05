Санкт-Петербург, 5 сентября 2020, 18:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 62 году ушел из жизни известный спортивный фотограф Андрей Пронин, который много лет сотрудничал с различными российскими изданиями. Об этом 5 сентября сообщил на своей странице в Facebook председатель Гильдии фотожурналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Чепакин.

«Друзья, сегодня мы узнали, что не стало нашего коллеги Андрея Пронина. Многие из нас помнят его не только как замечательного фоторепортёра, но и доброго, отзывчивого, позитивного человека», — написал Чепакин.

Андрей Пронин
Андрей Пронин
© Из личного архива Андрея Пронина

Он также отметил, что, к сожалению, у покойного не осталось близких и поэтому его друзьям и коллегам придётся взять на себя организацию похорон. Ранее был объявлен сбор средств и контактные данные для тех, кто хочет принять участие в прощальной церемонии.

Андрей Пронин
Андрей Пронин
Андрей Пронин
© Из личного архива Андрея Пронина
Андрей Пронин
© Из личного архива Андрея Пронина

Андрей Пронин родился в Архангельске, в семье военнослужащего, которая впоследствии переехала в город Североморск Мурманской области. После окончания школы и службы в армии он переехал в Мурманск, затем работал на острове Колгуев, расположенном в Северном Ледовитом океане, на нефтяной буровой установке.

Пронин фотограф закончил Московский факультет фотожурналистики при Союзе журналистов России. После учёбы сначала сотрудничал с различными изданиями Мурманска, а впоследствии перебрался жить и работать в Санкт-Петербург. Позже он работал с агентствами «Интерпресс», «Тренд», изданием «Петербургский дневник», и другими, а с 2017 года — с ИА REGNUM.

Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин

Стоит отметить, что спортивная фотография является очень сложным жанром, который требует от фотографа высокого уровня мастерства, поскольку ему постоянно приходится работать на опережение. По мнению коллег, Андрей Пронин всегда блестяще с этим справлялся.

Работа Андрея Пронина
Работа Андрея Пронина
© Андрей Пронин