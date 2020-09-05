5 сентября 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 62 году ушел из жизни известный спортивный фотограф Андрей Пронин, который много лет сотрудничал с различными российскими изданиями. Об этом 5 сентября сообщил на своей странице в Facebook председатель Гильдии фотожурналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Чепакин.

«Друзья, сегодня мы узнали, что не стало нашего коллеги Андрея Пронина. Многие из нас помнят его не только как замечательного фоторепортёра, но и доброго, отзывчивого, позитивного человека», — написал Чепакин.

Андрей Пронин © Из личного архива Андрея Пронина

Он также отметил, что, к сожалению, у покойного не осталось близких и поэтому его друзьям и коллегам придётся взять на себя организацию похорон. Ранее был объявлен сбор средств и контактные данные для тех, кто хочет принять участие в прощальной церемонии.

Андрей Пронин © Из личного архива Андрея Пронина Андрей Пронин © Из личного архива Андрея Пронина

Андрей Пронин родился в Архангельске, в семье военнослужащего, которая впоследствии переехала в город Североморск Мурманской области. После окончания школы и службы в армии он переехал в Мурманск, затем работал на острове Колгуев, расположенном в Северном Ледовитом океане, на нефтяной буровой установке.

Пронин фотограф закончил Московский факультет фотожурналистики при Союзе журналистов России. После учёбы сначала сотрудничал с различными изданиями Мурманска, а впоследствии перебрался жить и работать в Санкт-Петербург. Позже он работал с агентствами «Интерпресс», «Тренд», изданием «Петербургский дневник», и другими, а с 2017 года — с ИА REGNUM.

Стоит отметить, что спортивная фотография является очень сложным жанром, который требует от фотографа высокого уровня мастерства, поскольку ему постоянно приходится работать на опережение. По мнению коллег, Андрей Пронин всегда блестяще с этим справлялся.