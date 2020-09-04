Пекин, , 23:58 — REGNUM Новый фантастический фильм Кристофера Нолана «Довод» собрал в Китае в первый день показов $9,2 млн. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Таким образом, в первые выходные показов картина, скорее всего, соберёт в стране от $30 млн до $40 млн. Стоит отметить, что в 2017 году другая картина режиссёра — «Дюнкерк» собрала в Китае $29,6 млн в первые выходные проката.

По имеющейся информации, на текущий момент сумма общемировых кассовых сборов «Довода» составила уже $70 млн без учета результатов китайского проката.

Ранее СМИ сообщили, что «Довод» начали показывать в 62% открывшихся кинотеатров Китая. Ожидается, что в США в первые выходные проката фильму удасться собрать около $20 млн. Ранее аналитики завили: для того, чтобы проект окупился, общая сумма сборов «Довода» должна составить $800 млн.

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