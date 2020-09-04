Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Создатели постапокалиптического сериала про зомби «Бойтесь ходячих мертвецов» выложили в сеть новые кадры шестого сезона. Изображения были опубликованы 4 сентября на портале Screen Rant.

На одном из фото показан Морган Джонс (Ленни Джеймс), находящийся в очень плохом состоянии. Поклонники сериала также могут видеть на снимках Чарли (Алекса Найзенсон), Алишу (Алисия Дебнем-Кэри), Дуайта (Остин Амелио) и других героев.

https://twitter.com/screenrant/status/1301974647202877440

Премьера шестого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» состоится 11 октября 2020 года. Производством шоу занимается телеканал AMC.

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