Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Телеканал Crunchyroll подтвердил информацию о месяце премьеры второго сезона аниме-сериала «Доктор Стоун». Публикация была размещена 4 сентября на его официальной Twitter-странице.

Компания сообщила, что поклонники этих аниме и манги смогут увидеть продолжение шоу в январе 2021 года. Телеканал также выложил в сеть постер второго сезона сериала.

https://twitter.com/crunchyrollexpo/status/1301944618758492160

Над созданием научно-фантастической манги «Доктор Стоун» работают писатель Риитиро Инагаки и художник Боити. Первый сезон аниме-адапатации от студии TMS Entertainment вышел в эфир в июле 2019 года.

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