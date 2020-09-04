Лос-Анджелес, США, , 20:06 — REGNUM Сценарист Маттсон Томлин, которого зрители знают по работе над такими фильмами, как «Бэтмен» и «Проект «Сила», снимет научно-фантастический триллер Mother/Android. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Хлоя Грейс Морец MTV International

Главную роль в его будущей картине исполнит актриса Хлоя Грейс Морец, в качестве продюсера выступит режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз. Название фильма можно перевести как «Мать/Андроид».

В центре повествования будет находиться беременная женщина по имени Джорджия (Морец), которая вместе со своим молодым человеком пытается сбежать из страны. При помощи искуственного интеллекта она будет сражаться с представителями «Земли без людей», которая описывается как территория восставших андроидов.

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