Лос-Анджелес, США, , 19:55 — REGNUM Производство кинокомикса «Бэтмен» не было возобновлено, всех сотрудников, занятых в съёмках, поместили на карантин. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Ранее портал Daily Mail сообщил, что Warner Bros. решила возбновить производство фильма без Роберта Паттинсона. Журнал Variety, в свою очередь, со ссылкой на инсайдеров написал, что часть команды проекта продолжила строить декорации на площадке в Великобритании. Однако позже стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

По имеющейся на сегодня информации, Роберта Паттинсона поместили на 14-дневный карантин после того, как он получил положительный результат теста на заражение коронавирусом. Стоит отметить, что это произошло через несколько дней после возобновления съёмок «Бэтмена».

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