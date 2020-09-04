Ярославль,
4 сентября 2020, 18:19 — REGNUM По состоянию на 4 сентября диагноз COVID-19 подтвержден у 9 артистов хоровой капеллы «Ярославия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.
Ярославская областная филармония
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«После выявления случаев заболевания в филармоническом коллективе на изоляцию отправлен 81 человек. Артисты, находившиеся в контакте с заболевшими, продолжают сдавать тесты. В учреждении проведены все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнозора. Концерт хоровой капеллы «Ярославия», запланированный на 24 сентября, перенесен на середину октября», — сообщили в департаменте.
Вернуться к работе артисты смогут при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19.
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