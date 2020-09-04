Сеул, , 16:00 — REGNUM Южнокорейская группа BTS продолжает устанавливать рекорды. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, музыкальный видеоклип группы на песню «Dynamite» набрал 101,1 млн просмотр на видеохостинге YouTube за первые 24 часа после релиза.

Таким образом, бойз-бенд получил титулы «Самое просматриваемое видео на YouTube за 24 часа», «Самое просматриваемое музыкальное видео на YouTube за 24 часа» и «Самое просматриваемое музыкальное видео k-pop группы на YouTube за 24 часа».

Известно, что в июне текущего года рекорд в данных трёх категориях установила южнокорейская группа Blackpink с музыкальным видеоклипом на песню «How You Like That», набравшим за первые сутки после релиза 86,3 млн просмотров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года BTS поставили мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.

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