Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Фантастический фильм российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» вышел на первое место в категории «хоррор» (ужасы) в американском медиаплеере iTunes. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Art Pictures Studio.

«После кинотеатрального проката в США российский фильм «Спутник» возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «хоррор» и пятое в разделе «кино», — говорится в сообщении.

Также уточняется, впервые в истории картина российского производства не только входит в пять лучших фильмов iTunes, но и возглавляет рейтинг одной из его категорий.

Кроме этого, продюсер фильма Михаил Врубель рассказал, что несколько серьезных продюсерских компаний Голливуда предложили создать ремейк картины.

«Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу», — заявил продюсер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» 1 сентября рассказал о книгах и фильмах о Великой Отечественной войне, с которыми нужно ознакомиться школьникам и студентам.

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