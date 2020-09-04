Лондон, , 17:04 — REGNUM Вчера стало известно, что более 100 некогда утерянных работ известного японского художника Кацусика Хокусая (1760−1849) будут впервые выставлены в Британском Музее, сообщает информационное агентство Jiji Press. На неизвестные работы Хокусая можно будет посмотреть уже в следующем году. Увидеть их в рамках онлайн-выставки можно уже сейчас.

Британский Музей выкупил на аукционе 103 работы известного художника после того, как они были обнаружены в частной коллекции во Франции в прошлом году.

Найденные картины были созданы в эпоху Эдо как иллюстрации к средневековой японской энциклопедии в картинках.

Кацусика Хокусай — один из наиболее знаменитых на западе японских художников. Среди самых известных его работ — гравюра «Большая волна в Канагаве» и серия гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи».