Омск, , 12:39 — REGNUM Доцент Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит ничего предосудительного в том, что в Омске торгуют кружками, на которых изображен, к примеру флаг США с надписью «Соединённые Штаты Сибири». В комментарии ИА REGNUM он, в частности отметил:

«Сибирь — это не просто территория, это исторически сложившаяся общность сибиряков. Нет, не отдельный народ и не отдельная страна. Но и не просто факт биографии и географии. Идея «особости» Сибири витает в воздухе уже 150 лет — не отделения от России, не сепаратизма, но признания Сибири особым цивилизационным субъектом. Со своей историей, со своими духовными достижениями.

Сибиряки — жители России, это во-первых и безоговорочно. Но во-вторых они все же жители Сибири. Ещё в позапрошлом веке общественные деятели этого «супер региона» сетовали на недостаточно уважительное отношение к ресурсам и возможностям Сибири со стороны Центра (классический труд Ядринцева так и назывался «Сибирь как колония»). Именно недостаток уважения волнует сибиряков и сегодня.

Все эти кружки — такой лёгкий эпатаж, ничем не угрожающий целостности страны, но напоминающий, что сибиряки — они народ особенный. Подчеркну: не особый (потому что российский), но особенный».

Как уже сообщало ИА REGNUM, продающиеся сувениры с весьма неоднозначными принтами замечены в Омске. На одной из кружек изображён флаг, имеющий сходство с флагом США, и надпись United States of Siberia («Соединённые Штаты Сибири»). На другой кружке (с изображением флага, похожего на флаг Великобритании) написано United Kingdom of Siberia («Соединённое королевство Сибири»).

Читайте ранее в этом сюжете: «Сибирский» сепаратизм: в Омске продают сувениры со скандальными принтами