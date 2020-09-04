Довиль, , 15:12 — REGNUM В пятницу, 4 сентября, во французском городе Довиль откроется ежегодный Фестиваль американского кино, который продлится десять дней.

Поскольку в ходе фестиваля будут показаны девять фильмов, которые ранее были отобраны на Каннский кинофестиваль-2020, не состоявшийся в привычном формате из-за распространения пандемии COVID-19, 70% билетов уже распроданы.

«Это больше, чем мы надеялись», — пояснила директор Международного центра Довиля Карин Фукье.

Обычно фестиваль посещают около 60 тысяч зрителей.

В этом году в культурном мероприятии примут участие «Хороший человек» режиссёра Мари-Кастиль Менсьон-Шаар, «Два Альфреда» Брюно Подалидеса, «Красная земля» Фарида Бентуми и другие фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, международный кинофестиваль в Каннах был отменён в связи с угрозой распространения коронавируса впервые за всю его 74-летнюю историю.