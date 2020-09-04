Москва, , 10:09 — REGNUM С 5 сентября по Северному речному вокзалу планируется запустить экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Советские арктические авиаэкспедиции в 1930−40 гг. стартовали из акватории Северного речного порта на Химкинском водохранилище. Прямо с поверхности воды первые пилоты-полярники на самолетах-амфибиях Сикорского, Каталина и аналогах совершали ледовую разведку Северного морского пути, открывали и наносили на карту новые вершины арктического рельефа», — цитирует пресс-служба директора Музея транспорта Оксану Бондаренко.

Отмечается также, что раньше вокзал был и модным местом отдыха, и героем советских фильмов.