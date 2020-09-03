Лос-Анджелес, США, , 22:51 — REGNUM Компания Warner Bros. и студия DC приостановили производство кинокомикса «Бэтмен» всего через несколько дней после возобновления съёмок. Об этом 3 сентября сообщил журнал Vanity Fair.

Роберт Паттинсон Eva Rinaldi

Изначально в сети появилась информация о том, что один из членов команды проекта получил положительный результат теста на коронавирус. Warner Bros. не стала уточнять, о каком именно сотруднике идёт речь.

Впоследствии Vanity Fair со ссылкой на инсайдера сообщил, что вирусом заразился не кто иной, как сам Роберт Паттинсон, который исполнит в фильме главную роль. Издание отметило, что на момент написания новости ему не удалось получить комментарий от представителя актёра.

Премьера «Бэтмена» в США запланирована на 1 октября 2021 года. Ранее студия DC выложила в сеть первый тизер-трейлер кинокомикса. Актёр Джеффри Райт отметил, что в этом ролике почти нет компьютерной графики.

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