Лос-Анджелес, США, , 21:06 — REGNUM Студия Marvel выложила в сеть новый постер будущего кинокомикса «Чёрная Вдова» со Скарлетт Йоханссон. Изображение было опубликовано 3 сентября в журнале Empire.

Постер показывает один из моментов боя Наташи Романовой с Таскмастером, который находится спиной к зрителям. Фанаты киновселенной могут видеть, что главная героиня чем-то сильно удивлена. Marvel также выложила в сеть несколько других изображений.

https://twitter.com/MCU_Source/status/1301503450040147968

Ранее Скарлетт Йоханссон заявила, что «Чёрная Вдова» будет очень эмоциональной картиной. Актриса ометила, что этот кинокомикс даст фанатам понимание того, почему в фильме «Мстители: Финал» её героиня пожертвовала собой.

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