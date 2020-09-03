Лондон, , 20:46 — REGNUM В сеть выложили второй полноценный трейлер фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом. Видео было опубликовано 3 сентября на YouTube-канале James Bond 007.

Создатели картины в ролике длительностью около двух с половиной минут раскрыли часть сюжета и показали множество экшен-сцен. «Миссия, которая меняет все, начинается», — отметила администрация канала.

Премьера «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября 2020 года. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз исполнит роль Агента 007.

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