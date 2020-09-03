Лос-Анджелес, США, , 16:31 — REGNUM Тэрон Эджертон высказался по поводу слухов о том, что он может исполнить роль Росомахи в будущих кинокомиксах по вселенной «Люди Икс». Об этом 3 сентября сообщил портал Digital Spy.

Тэрон Эджертон Gage Skidmore

«То, что кто-то думает, что я буду хорош в этой роли, действительно лестно», — сказал Эджертон. Актёр заявил: он действительно любит кинокомиксы Marvel, однако эти слухи являются беспочвенными.

«Если люди в Marvel думают, что я (подхожу на роль — ИА REGNUM), то это здорово, поехали. Но я думаю, что есть, вероятно, лучшие кандидаты», — добавил актёр.

Зрители знают Терона Эджертона по фильмам серии Kingsman. Он также снялся в биографической картине «Рокетмен», сюжет которой рассказывает о творческом пути Элтона Джона. За эту роль в 2020 году он был удостоен премии «Золотой Глобус» в номинации «Лучший актёр».

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