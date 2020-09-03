Нью-Йорк, США, , 16:14 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus выложил в сеть первый трейлер будущего шпионского сериала «Тегеран». Ролик был опубликован 3 сентября на YouTube-канале компании.

В центре повествования будет находиться женщина-хакер по имени Тамар Рабинян (Нив Салтэн), которая родилась в Иране, а впоследствии поступила на службу в израильскую разведку Моссад. Руководство поставит перед ней определённые задачи, которые являются частью плана по отключению иранского ядерного реактора.

Первые три эпизода шоу Apple TV Plus выложит на своём сайте 25 сентября 2020 года. Следующие серии (всего их будет восемь) потоковый сервис будет показывать еженедельно.

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