Москва, , 15:03 — REGNUM Организаторы премии имени Корнея Чуковского в области литературы для детей напомнили, что они пока ещё принимают заявки от писателей. Об этом 3 сентября сообщил портал «Мир фантастики».

Желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 13 сентября 2020 года. 2 октября будет опубликован «длинный список» номинантов, а 25 октября — «короткий». Голосование читателей будет проходить с 25 октября по 10 ноября, а церемония награждения состоится позже, в ноябре 2020.

Соискатели премии будут сореноваться в семи номинациях, соотносящихся с возрастами детей, седьмая будет представлять собой конкурс на «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Каждый из победителей получит денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.