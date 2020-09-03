Москва, , 14:23 — REGNUM Российским театрам разрешат заполнять залы до 70% от общего числа мест с середины сентября 2020 года. Об этом в ходе видеоконференции министров культуры стран БРИКС заявила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября на 70% [заполнение] с сохранением ношения масок и перчаток», — сказала Манилова.

Она напомнила, что на сегодняшний день для театров существует ограничение в 50% заполняемости.