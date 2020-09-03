Лос-Анджелес, США, , 08:30 — REGNUM Натали Портман приехала в Австралию, где, как предполагается, будут проходить съёмки нового кинокомикса Marvel «Тор: Любовь и гром». Об этом 2 сентября сообщил портал The Daily Mail.

Журналисты утверждают, что в ближайшее время актриса и команда проекта должны будут приступить к работе. Стоит отметить: на сегодня нет никаких официальных подтверждений по поводу того, что в этой стране в ближайшее время должны начаться съёмки фильма Marvel. Однако в сети появилось видео, автор которого утверждает, что в нём показано, как Портман вместе со своими детьми выходит из самолёта в аэропорту Сиднея.

Напомним, фильм «Тор: Любовь и гром» будет снимать режиссёр Тайка Вайтити. Натали Портман исполнит в этой картине роль Джейн Фостер, которая в одной из серий комиксов превращается в женскую версию Могучего Тора.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Хемсворт назвал «безумным» сценарий четвёртого «Тора»

Читайте развитие сюжета: Появились плохие новости о кинокомиксе «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном