Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Хьюго Уивинг, исполнивший роль Агента Смита в оригинальной трилогии «Матрица», рассказал, что его персонаж вполне мог вернуться в новом фильме франшизы. Об этом 2 сентября сообщил портал Comicbook.

Агент Смит Цитата из к/ф «Матрица». Реж. Вачовски. 1999. США — Австралия

Актёр сказал, что он сам и режиссёр фильма «Матрица 4» Лана Вачовски предприняли серьёзные усилия для того, чтобы Уивинг смог поучаствовать в проекте. Но, к сожалению, им не удалось добиться желаемого из-за конфликта в расписаниях съёмок. В результате Вачовски пришлось изменить сценарий, и выбрать сюжетную линию, в которой нет Агента Смита.

«Лана очень хотела, чтобы я участвовал в «Матрице», — сказал Уивинг, отметив, что он даже успел поучаствовать в процессе чтения сценария вместе с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс.

«Мы всё в значительной степени рассортировали и договорились о датах, и все было хорошо, но потом Лана решила, что она не думает, что это сработает. Итак, она отменила переговоры… Это был ее звонок», — рассказал актёр.

Ранее Киану Ривз рассказал, как проходили съёмки «Матрицы 4» в условиях эпидемии коронавируса. Актёр отметил, что на съёмочной площадке были предприняты все необходимые санитарные меры и заявил: он очень благодарен за то, что ему удалось получить эту работу.

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