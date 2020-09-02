Пятигорск, Ставропольский край, , 13:13 — REGNUM Первый на Ставрополье виртуальный концертный зал торжественно открыли 1 сентября в городе Пятигорске. Он будет функционировать на базе Детской художественной школы, сообщило управление культуры города на своей странице в Instagram.

В 2019 году Детская художественная школа Пятигорска стала победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» на создание одного из 500 виртуальных концертных залов в России.

Ожидается, что благодаря виртуальному концертному залу жители и гости Кавказских Минеральных Вод смогут в онлайн-режиме присутствовать на выступлениях известных российских и международных музыкальных коллективов и солистов, а также приобщаться к лучшим образцам театрального искусства. В управлении подчеркнули, что зал будет работать с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения.