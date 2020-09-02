Москва, , 11:16 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Валентина Гафта, которому исполняется 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил яркий, самобытный талант актёра и его бескорыстное служение избранному делу.

«Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде настоящих мастеров и созидателей отечественной культуры», — подчеркнул Путин и пожелал Гафту здоровья и бодрости духа.

Как сообщает ИА REGNUM, Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1984 году удостоился звания Народного артиста РСФСР.

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