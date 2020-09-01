Москва, , 22:02 — REGNUM Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, профессор Борис Клюев скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила 1 сентября пресс-служба Малого театра.

Борис Клюев Maly.ru

Как сообщается, артист скончался у себя дома после тяжёлой болезни. В мае 2018 года сообщалось, что у Бориса Клюева диагностирован рак лёгких.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Борис Клюев родился в 1944 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Был одним из ведущих актёров Государственного академического Малого театра, членом правления Гильдии актёров кино России.

Широкому зрителю Клюев известен по ролям в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить…», а также телесериалам «Воронины» и «Годунов».

В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 художественных фильмах и телесериалах.

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