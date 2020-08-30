Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Мэйси Уильямс, исполнившая в «Новых мутантах» роль Волчицы (Рейн Синклер), поиздевалась над резким отзывом о фильме, который позволил себе автор журнала Forbes Скотт Мендельсон. Публикацию она разместила 28 августа в Twitter.

Актриса сделала репост с Twitter-страницы издания, в заголовке статьи которого кинокомикс был назван «худшим фильмом» вселенной «Люди Икс».

«Похоже, что это нужно увидеть! Купите билеты прямо сейчас!», — написала Уильямс. Стоит отметить, что на момент написания этой новости её публикация собрала более 82,5 тыс. лайков и более 11,2 тыс. репостов.

https://twitter.com/Maisie_Williams/status/1299410794862477312

После того, как критики получили возможность посмотреть «Новых мутантов», многие из них стали оставлять негативные отзывы на рейтинговых сайтах. Сейчас на портале Rotten Tomatoes свои рецензии разметили 34 критика, 24 посчитали картину «гнилой» и лишь 10 экспертов оценили её как «свежую».

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