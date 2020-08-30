Лос-Анджелес, США, , 12:16 — REGNUM Актёр Джеффри Райт, который исполнит в «Бэтмене» Мэтта Ривза роль комиссара Джеймса Гордона, сказал, что, взозможно, при создании трейлера фильма не использовалась компьютерная графика. Об этом 29 августа сообщил портал Screen Rant.

«Если я не ошибаюсь, во всем этом нет ни одного CGI-изображения (изображения, полученного в результате компьютерной обработки — ИА REGNUM)», — сказал Райт, добавив, что ролик является результатом работы Мэтта Ривза в качестве режиссёра и Грейга Фрейзера в качестве оператора и осветителя.

Грейг Фрейзер в должности оператора работал над такими проектами фильмов, как «Цель номер один» (Zero Dark Thirty), «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Игрок» и других. Он также выступает в этом качестве в проекте будущей «Дюны» Дэни Вильнёва.

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