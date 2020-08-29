Москва, , 21:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал организаторов, участников и гостей четвертого международного благотворительного фестиваля христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века». Текст приветствия опубликован на сайте МИД РФ.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проведение этого мероприятия стало доброй традицией, свидетельством того, что узы дружбы и взаимопомощи, объединяющие наши народы, уходят корнями в глубокое историческое прошлое», — говорится в обращении.

По словам Лаврова, обращение к общим страницам способствует поддержанию взаимного доверия, продвижению созидательной повестки на благо российского и греческого народов.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века» проходит в городе Конаково Тверской области. Фестиваль впервые проходит в России.