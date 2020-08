Лос-Анджелес, США, , 20:46 — REGNUM Боб МакЛеод, являющийся одним из создателей серии комиксов «Новые мутанты», обрушился с критикой на создателей фильма. Об этом 29 августа сообщил портал We Got This Covered.

Когда журналисты задали ему вопрос об отношении к кинокомиксу, МакЛеод сказал: его расстроило то, как режиссёр Джош Бун обошёлся персонажами и их внешностью, при том, что играющие их актёры ему нравятся.

«Но в основном я был очень разочарован тем, что Роберто не низкорослый и темнокожий», — сказал МакЛеод, отметив, что это является ещё одним примером того, подхода, который сегодня демонстрирует Голливуд.

«По сути, Джош Бун стер все, что я внес в образ персонажей», — добавил соавтор комиксов.

МакЛеод также пожаловался, что в титрах было неправильно указано его имя.

«Они указали кого-то по имени Боб Маклауд в качестве соавтора. Они даже не удосужились в течение последних трёх лет проверить написание моего имени. И это не исправить. Это навсегда останется в фильме. Думаю, с этим фильмом я покончил», — сказал МакЛеод.

Сейчас на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «Новые мутанты» имеют оценку 24% от критиков и 52% от зрителей. На Metacritic рейтинг фильма составляет 45 баллов (из 100 возможных), пользователи сайта поставили ему оценку 5,6 баллов (из 10).

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft «одела» консоль Xbox One X в броню Чудо-женщины