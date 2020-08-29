Лос-Анджелес, США, , 20:26 — REGNUM Продюсеры седьмого фильма серии «Паранормальное явление» (Paranormal Activity) отложили его премьеру. Об этом 29 августа сообщил портал Bloody Disgusting.

Планировалось, что картина выйдет на экраны в марте 2021 года. Сейчас стало известно, что её релиз отложили на год. Поклонники «Паранормального явления» смогут увидеть новый фильм 4 марта 2022.

Стоит отметить, что, таким образом, хоррор начнут показывать в кинотеатрах через шесть лет после премьеры предыдущего фильма серии «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» (Paranormal Activity: The Ghost Dimension).

Ранее стало известно, что к проекту в качестве консультанта присоединился режиссёр Кристофер Бо Лэндон, снявший несколько предыдущих фильмов франшизы (режиссёром оригинальной картины 2007 года является Орен Пели).

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