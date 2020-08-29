Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures отложила премьеру пятой части фильма ужасов «Крик». Об этом 29 августа сообщил портал Deadline.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2021 году. Сейчас студия сообщила, что его премьера перенесена на 14 января 2022 года. Создатели картины выложили в сеть новый постер, на котором поклонники франшизы могут видеть известную маску «Призрачное лицо» (Ghostface).

https://twitter.com/ZombieWarManage/status/1299752108481224704

Оригинальный хоррор «Крик» вышел на экраны в декабре 1996 года, картина стала хитом, при бюджете $14 млн она собрала в мировом прокате более $173 млн. Пятый фильм снимают режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет по сценарию Гая Бузика и Джеймса Вандербилта.

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