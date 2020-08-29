Москва, , 19:36 — REGNUM Сегодня, 29 августа, в возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист СССР Владимир Андреев.

Владимир Андреев в роли Владимира Ивановича Колесникова.

Х/ф «Хроника одного лета», СССР, 1984



Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В школе начал увлекаться театром, первые свои роли сыграл в студии «Родник» московского Дома пионеров. Там он познакомился с актером Роланом Быковым.

Во время Великой Отечественной войны работал на оборонном заводе. В 1952 году Андреев окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

В том же году был принят в актерскую труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. С 1970 по 1985 год Андреев был главным режиссером этого театра.

В 1985 году Владимир Андреев назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра, где проработал до 1988 года.

В 1990 году народный артист СССР вернулся в Театр им. М. Н. Ермоловой, где до 2012 года был главным режиссером и художественным руководителем. В 2012 года передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.

В кино дебютировал в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости» режиссера Татьяны Лукашевич. За свою жизнь Владимир Андреев снялся в более чем 35 картинах.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Андреев скончался 29 августа на даче. Народного артиста СССР похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.

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