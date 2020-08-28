Великий Новгород, , 15:40 — REGNUM После протечки крыши, которая 26 августа произошла в Новой Третьяковке на Крымском валу, российские учреждения культуры в две недели проверят на готовность к осенне-зимнему периоду. Об этом 28 августа заявила журналистам министр культуры России Ольга Любимова в ходе заседания попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

«В свою очередь, я поручила в двухнедельный срок проанализировать техническое состояние наших подведомственных учреждений на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду», — заявила Любимова.

Также она отметила, что никакие прочие погодные аномалии не могут быть форс-мажорными обстоятельствами для российских учреждений культуры и их хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к подобным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в Третьяковской галерее из-за сильного дождя произошла протечка крыши в здании на Крымском Валу.