Москва, , 14:43 — REGNUM ТНТ и «Амедиа» провели закрытую онлайн-презентацию нового сериала «Игра на выживание». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа сообщили в пресс-службе телеканала.

В ходе презентации, ведущим которой выступил Владимир Маркони, была показана первая серия шоу. Помимо этого, зрители могли пообщаться с актёрами и авторами «Игры на выживание».

Напомним, «Игра на выживание» — это приключенческий триллер об экстремальном реалити-шоу с участие российских звёзд: Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич. Премьера первого эпизода ожидается 31 августа 2020 года на телеканале ТНТ и онлайн-сервисе PREMIER.

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