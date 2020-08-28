Ставрополь, , 14:35 — REGNUM Ставропольский край присоединится к всероссийской акции «Великое кино великой страны». Демонстрация фильмов состоится 2 сентября, накануне Дня воинской славы — дня окончания Второй мировой войны, сообщили ИА REGNUM 28 августа в управлении по информполитике правительства региона.

Бесплатные кинопоказы пройдут в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске и девяти населенных пунктах Георгиевского городского округа. В этом году зрители смогут посмотреть военную драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту Сергея Майорова «Простые главные слова». В картине Майорова российские киноактеры читают стихи поэтов, не вернувшихся с фронта, и рассказывают истории героев своих семей.

Акция «Великое кино великой страны» предполагает ежегодный показ кинокартин, снятых участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. В этом году показ фильмов запланирован в рамках мероприятий Года памяти и славы.