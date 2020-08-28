Москва, , 13:06 — REGNUM Среди абитуриентов в 2020 году вырос интерес к поступлению в творческие вузы. Об этом 28 августа заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы с полной уверенностью можем сказать, что вступительная кампания показала, что интерес к творчески вузам не спал, а напротив возрос. Конкурс составил около пяти человек на место. В прошлом году он составлял 3,5 человека на место», — сказала Ярилова.

По её словам, в 48 вузов, которые находятся в ведении Минкульта РФ, ежегодно поступает около 8 тысяч человек. При этом количество бюджетных мест составляет около 6,5 тысяч.

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