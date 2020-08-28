Махачкала, , 10:55 — REGNUM Выставку работ белорусского фотохудожника Владислава Цыдика «Вижу Беларусь такой» открыли 27 августа в Музее дружбы народов в махачкалинском Доме дружбы. Здесь также состоялось открытие стенда, посвященного истории и культуре Белоруссии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Открывая мероприятие, глава миннаца республики Энрик Муслимов подчеркнул, что «открытие уголка Белоруссии в Дагестане послужит дальнейшему укреплению и развитию двусторонних связей». Министр также отметил, что стенд «Республика Беларусь» будет рассказывать дагестанцам о судьбе белорусского народа и истории взаимоотношений между двумя республиками.

В рамках мероприятия была зачитана телеграмма от заместителя председателя комитета Госдумы по делам Союза независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова. В тексте документа, в частности говорится, что открытие стенда и фотовыставки станет «добрым знаком стремления дагестанского народа в составе всех народов России укреплять духовные основы единения братских государств».

Добавим, что мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Беларусь — Дагестан: духовное родство», посвященного Дню единения народов России и Белоруссии.