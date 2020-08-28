Москва, , 10:07 — REGNUM В 2019 году многомиллионные убытки понесли российские певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин. Об этом 28 августа сообщает KP.RU со ссылкой на данные финансовой отчётности российских звёзд, которые занимаются бизнесом.

Согласно этим данным, певица Бузова потеряла 19 млн рублей на своем «ресторанном» бизнесе и ещё 13 млн рублей — на продажах своей линии одежды.

Также убытки понес продюсер Иосиф Пригожин, который является вместе с исполнителем Эмином Агаларовым владельцем компании по доставке продуктов питания. Последняя понесла убытки в объёме пять млн рублей.

При этом отмечается, что наиболее успешным бизнесменом оказался певец Филипп Киркоров, имеющий два прибыльных предприятия: музыкальный лейбл «Филипп Киркоров Продакшн» и ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Они принесли ему 140 млн дохода за минувший год.

При этом уточняется, что дела экс-супруги Киркорова — певицы Аллы Пугачёвой — идут не так успешно и доходы её бизнеса — двух туристических компаний — за прошлый год составили только 71 тыс. рублей.