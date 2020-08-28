Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В столице Чувашии кружки и секции, которые ранее работали в школах, возобновят работу 1 сентября, но не для всех. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

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Услуги дополнительного образования, которые оказывают школы, будут получать только ученики одной школы.

«Что касается дополнительного образования в школах — кружков и секций. В школах они будут работать 1 сентября, но для детей именно этой школы. Посторонние дети, к сожалению, пока не смогут их посещать. Пока у нас не будет полного разрешения на массовые мероприятия, их доступ будет ограничен», — сказал, в частности, начальник городского управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные учреждения готовятся к началу нового учебного года в условиях пандемии коронавируса. Школы и детсады следуют рекомендациям Минпросвещения и Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

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