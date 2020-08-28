Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Музеи — детям» школьники и студенты колледжей бесплатно побывали в музеях столицы, сообщается на портале градоначальника.

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Проект «Музеи — детям» стартовал в 2017 году и за три года существования набрал популярность. Чаще всего учащиеся посещали Дарвиновский музей, Московский музей космонавтики, Государственный музей А. С. Пушкина и музей-панораму «Бородинская битва».

Всего школьники и учащиеся колледжей по карте москвича и идентификаторам сервиса «Москвенок» могут бесплатно посетить 96 московских музеев и выставочных залов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Музеи — детям» запустили 1 сентября 2017 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.

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