Чебоксары, , 07:20 — REGNUM В школах Чувашии традиционные торжественные линейки 1 сентября планируют провести только для первоклассников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на горячей линии вице-премьер республики Алла Салаева.

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Было отмечено, что в условиях пандемии коронавируса предварительно принято решение о сохранении в привычном, очном формате линеек в школах для тех, кто идёт в первый класс.

«Линейки для первоклашек как замечательную традицию мы сохраним. И все первоклашки с бантиками, с хорошим настроением обязательно пойдут [на линейку] и в своём сердце и семье оставят эту замечательную, нас объединяющую традицию», — сказала Алла Салаева.

По данным министерства образования Чувашии, в новом учебном году в школах республики ожидается более 17 тыс. первоклассников. Всего к обучению приступят более 140 тысяч учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября примет учеников новая школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах, рассчитанная на 1,6 тыс. детей, а также школа на 165 мест с пристроем для дошкольных групп в селе Байгулово Козловского района.

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