Тегеран, 28 августа 2020, 08:35 — REGNUM 27 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетил Национальный музей Ирана в рамках своего дипломатического визита в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Генеральный директор МАГАТЭ, прибывший в Иран в рамках дипломатической миссии для проведения переговоров с иранскими официальными лицами, посетил Национальный музей Ирана, а Бехруз Камальванди, будучи представителем Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), и некоторые другие официальные лица сопровождали его.
Во время экскурсии в музей Гросси ознакомился с темой истории и восхождения цивилизации в Иране. Глава МАГАТЭ написал в мемориальной книге музея, что возможность посетить этот уникальный музей и познакомиться с многовековой историей древнеиранской цивилизации является честью для него.
Гросси является вторым генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, посетившим Национальный музей Ирана.