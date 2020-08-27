Новосибирск, , 16:12 — REGNUM Новосибирская область в 2020 году в рамках нацпроекта приобрела семь многофункциональных передвижных культурных центров. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 27 августа, сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Она уточнила, что первая партия уже поступила в Татарский, Барабинский, Венгеровский и Каргатский районы. В сентябре автоклубы поступят в Карасукский, Колыванский и Сузунский районы.

Такжев рамках проекта «Культурная среда» строятся два дома культуры — в селе Вознесенка Баганского района и посёлке Чернаково Ордынского района. В ближнее время планируется открыть первую из четырёх модельных, обновленных в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура», библиотек, — Венгеровской детской библиотеки.

Согласно официальным данным, на реализацию нацпроекта «Культура» в Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование из федерального бюджета — 822,39 млн рублей и регионального бюджета — 937,86 млн рублей.