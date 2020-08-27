Кемерово, , 15:50 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка, складывающаяся сейчас в Кузбассе, не позволяет пока открыть кинотеатры. Об этом во время прямой линии сказал губернатор региона Сергей Цивилёв, отвечая на вопрос от Ассоциации кинотеатров Кемеровской области.

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«Мы вместе со всеми предпринимателями выходили из состояния ограничений. Я сам еженедельно проводил встречи с предпринимателями, мы принимали совместно решения по снятию каждого ограничения. Роспотребнадзором разработаны три ступени снятия ограничений. К сожалению, кинотеатры относятся к массовым развлекательным организациям. Пока что эпидемиологическая обстановка не позволяет их на сегодня открыть», — сказал Цивилёв.

Напомним. что прямо сейчас идёт прямая линия губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Онлайн-трансляция доступна в YouTube-канале «Цивилев. Live».