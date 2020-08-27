Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге в стенах Петропавловской крепости более 50 танцоров вместе с балериной Михайловского театра Ирина Кошелева приняли участие во всероссийском танцевальном флешмобе.

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Главная идея мероприятия — продолжать танцевать даже в условиях соблюдения социальной дистанции.

Участники исполнили постановку в стиле хип-хоп, где итальянское фуэте послужило одним из элементов соблюдения социальной дистанции между танцорами.

«После пяти месяцев самоизоляции надеть пачку для меня было праздником, — поделилась своими эмоциями Кошелева. — Поэтому я с удовольствием приняла участие во флешмобе».

Танцевальный флешмоб на социальной дистанции прошел в честь последнего сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.

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