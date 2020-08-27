Чебоксары, 27 августа 2020, 14:26 — REGNUM В Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова отменяется кабинетная система, перемены для каждого взвода будут индивидуальными. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
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В соответствии с рекомендациями, каждый класс будет заниматься в закреплённом кабинете.
Директор кадетского корпуса также подчеркнул, что кабинетов хватает всем классам.
Напомним, Чувашский кадетский корпус представляет собой учреждение интернатного типа с круглосуточным пребыванием детей.
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