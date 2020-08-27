Чебоксары, , 14:26 — REGNUM В Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова отменяется кабинетная система, перемены для каждого взвода будут индивидуальными. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Читайте также: Чувашский кадетский корпус продезинфицировали

В соответствии с рекомендациями, каждый класс будет заниматься в закреплённом кабинете.

«Мы индивидуально двигаем для каждого взвода перемены, чтобы все успели отдохнуть, не пересекаясь. Перемены будут в разное время, во время которых обязательно будем проветривать кабинеты. Также в разное время предусмотрен выход на завтрак в столовую, после чего кадеты будут возвращаться не в свои комнаты, а сразу в классные кабинеты», — сказал Николай Жуков.

Директор кадетского корпуса также подчеркнул, что кабинетов хватает всем классам.

«У нас при этом остаются свободные кабинеты. В целом первые дни покажут, насколько это эффективно, при необходимости мы будем корректировать механизм. Дети в любом случае будут находиться в одном здании, в любом случае они будут пересекаться», — сказал директор кадетского корпуса.

Напомним, Чувашский кадетский корпус представляет собой учреждение интернатного типа с круглосуточным пребыванием детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В кадетском корпусе Чувашии 1 сентября планируют провести две линейки